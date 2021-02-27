國際巨星女神卡卡（Lady Gaga）私下是愛狗一族，近日爆出她所養的兩隻法國牛頭犬在寵物保母幫忙遛狗途中被擄，遛狗人還被射傷，對此，卡卡心痛不已，開出近1400萬台幣懸賞提供愛犬下落。今稍早，外媒報導兩隻狗狗找到了，在一名女路人發現後帶往警局報案，凶手身分暫時不明。

女神卡卡所飼養兩隻名為Koji和Gustav的愛犬24日驚傳被綁架，外媒報導，當時30歲的遛狗人費雪（Ryan Fischer）帶著兩隻狗狗出門散步，未料被歹徒襲擊，費雪被射傷，幸好無生命危險，報警的鄰居巴克（Buck Angel）則透露，案發前他就看到有輛不常見的白色汽車停在廢置空地，第一次聽到槍響後他聽到幾名男子大叫，隨即回屋內報警，接著聽到第二聲槍響並聽到車子開走的聲音，走出門便發現費雪胸口流血受傷。

卡卡先前貼出兩隻被擄狗狗照片。（圖／翻攝自ladygaga IG）

費雪認為，卡卡的狗被擄走應該不是偶發事件，因為事發地已經多年沒人居住，加上兇手可能須先觀察遛狗人的散步例行路線，又由於卡卡先前才在美國總統拜登的就職典禮演唱，聯邦調查局（FBI）和洛杉磯警方都認為此事不單純，疑和政治糾紛有關。

事發後，卡卡在IG悲痛發文，表示自己的狗狗不見了傷心欲絕，她提供50萬美金和聯繫的電子郵件信箱，希望知道狗狗下落的人能和他們聯繫。《CNN》稍早報導，洛杉磯警方今通知卡卡的兩隻狗狗被找到了，一名女子在當地時間下午6時左右將兩隻狗送往警局，卡卡方面也證實兩隻狗確實是她失蹤的寵物，目前排除該女跟偷狗案有關，但關於她如何發現狗狗的過程尚未公開。

(中時新聞網)