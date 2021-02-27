日本知名的當代藝術家 －奈良美智（ YOSHITOMO NARA ）即將在關渡美術館，舉辦在台灣的首次特展。蔡英文總統今在臉書表示，今年也是311震災十周年，希望台日之間深厚的情誼，可以因為這一系列的展覽、交流，而越來越緊密。

奈良美智特展展覽期間為3月12日至6月20日​；蔡總統今在臉書指出，歡迎奈良美智來台灣；其中，知名的新作品「 月光小姐（ Miss Moonlight ）」，更是第一次離開日本展出。

總統說，她要謝謝奈良美智配合防疫措施，提前來到台灣隔離，請喜歡藝術、喜歡日本的朋友不要錯過喔。

​總統表示，今年也是311震災十周年，是 日本台灣交流協會 的 ＃台日友情年。奈良美智特展是系列活動之一，而且不但在台北展出，高雄、台南的展覽也正在規劃中。希望台日之間深厚的情誼，可以因為這一系列的展覽、交流，而越來越緊密！

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(中時 )