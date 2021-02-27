前中信兄弟球星彭政閔在退休後接下球隊副領隊一職，同時也創立「副業」，籌設棒球訓練教室「恰棒球學苑」，今日開幕儀式吸引百名球迷到場參加開幕活動，教練團吳昇峰、耿伯軒、蔡益明等人也在場指導球迷，最小的參加者更只有4歲。

「恰棒球學苑」由彭政閔一手創立，以完善的場內設施、專業教練指導來提供不同層級學員課程，致力於推廣棒壘球到各個年齡層，今日開幕活動分別有投球九宮格以及打擊挑戰賽，從4歲到成人都來報名參加，彭政閔、吳昇峰、耿伯軒、蔡益民等人在一旁貼身指導，讓球迷很過癮。

其中投球九宮格比賽中，年僅8歲的賴小弟弟在短距離9投9中，拿到最大獎全新手套一只，其實他也是恰學苑的學員之一，接受過蔡益民教練的一對二指導，寒假時也集訓過4天，這次在九宮格比賽展現天分，獲獎後賴小弟弟笑得好開心，彭政閔還上前擁抱他。賴媽媽說，「小朋友對棒球有熱情但又沒管道，時間也不能配合社區棒球練習，來這裡可以預約時間，很方便。」

而打擊挑戰賽則由年僅4歲的王小妹妹贏得大獎，她在短距離打擊中第1球就打到標靶，是比賽中利用最少的球數以及最少的秒數擊中目標的參賽者，獲得全新球棒一支，事後她與爸爸開心和彭政閔合照，留下紀念。

彭政閔表示目前「恰棒球學苑」以小朋友教學為主，但也有開設成人班，目前還是起點，未來希望能擴大經營，「心中有藍圖了，但也是先做才知道有沒有想像中簡單，畢竟聽到的都是有難度，但不管難度還是要嘗試。」

賴小弟弟(右)也是「恰棒球學苑」的學員，在投球九宮格9投9中，贏得全新手套。（鄧心瑜攝）

彭政閔創立的「恰棒球學苑」今日開幕儀式，吸引百名球迷到場參加。（鄧心瑜攝）

(中時 )