創辦台北市私立立人國際國民中小學的教育家鄭惠芝，去年在美國辭世，今天上午在輔仁大學舉辦追思會，不少親友到場追思感念。（李俊淇攝）

創辦台北市私立立人國際國民中小學的教育家鄭惠芝，去年在美國辭世，享年90歲，她一生奉獻台灣教育、春風化雨，被譽為台灣最成功的女教育家。今（27）日上午在天主教輔仁大學淨心堂舉辨追思會，前總統馬英九都到場出席並稱，她是大時代逆境奮鬥成功的故事，為我們留下鼓舞人時的典範。

女教育家鄭惠芝博士追思會在輔仁大學淨心堂舉辦，前總統馬英九、副總統吳敦義及總主教狄剛、輔大校長江漢聲、前國安會秘書長蘇起、美國衛福部資深顧問林元清和臺北醫學大學管理學院院長郭乃文等人也都到場參與。

馬英九致詞時表示，鄭惠芝年輕時為躲避戰亂，隻身帶著年幼弟弟從東北輾轉抵台投奔兄長，考取省立台北女子師範學校，畢業後立即投身教育工作，在1957年創辦立人幼稚園、立人小學，而禁體罰採「愛的教育」、開設英語教學及電腦課程更是開風氣之先，如今已是享譽國際的雙語學校。

吳敦義則表示，鄭蕙芝曾當選首屆台北市議員，並擔任教育小組召集人，當時我還在擔任記者採訪市政，看到她在議會質詢或提案都是以教育為主，她的理念是「德智體群美」五育並進，並在國內外申辦學校，除了在教育方面桃李滿天下，而家庭教育也未落下，養育的3個兒女也都相當優秀。

馬英九最後也提到，鄭蕙芝慈善助人，在2013年SARS疫情剛爆發，鄭女立即號加召師生捐贈醫療器材協助防疫。她也推是推動國民外交的先銍，帶者立人小學民族舞蹈團到世界各國演出，以文化藝術行銷台灣。她在大時代逆鏡中奮鬥成功的故事，也為我們留下鼓舞人心的典範。

(中時 )