前中信兄弟球星「恰恰」彭政閔在退休後接下球隊副領隊一職，同時也創立「恰棒球學苑」，致力於推廣棒壘球到各個年齡層，今日開幕儀式吸引百名球迷到場參加開幕活動，彭政閔也分享創立棒球學校的初衷。

「恰棒球學苑」位在林口，由彭政閔親自操刀設立，標榜完善的場內設施，並提供專業教練貼身指導、不同層級的專業課程，從幼稚園到成人都有開課，目標為造福喜愛棒球、熱愛棒球的球友們。

彭政閔透露創立「副業」的想法，「退休前就有人跟我談過，也有鄰居跟我說想讓小朋友打棒球，但沒有適合管道，剛好有個機會想創立。」恰棒球學苑教練團陣容豪華，包括前旅美投手耿伯軒、前統一獅隊投手林煜清、前兄弟象外野手陳冠任、前象隊主力內野手現職為費城人亞洲區球探的王金勇、以及合作金庫「最強銀行員」吳昇峰等人都名列其中，另外前中信兄弟內野手蔡益民則會擔任駐場教練。

彭政閔在退役後身分轉換，也希望能讓同樣退役的球員有指導性質的工作，作為心理上的調整，「退役球員可以平衡一下，也當作是副業，小朋友接觸到平常在電視上才能看到的球星，球員親自下來幫忙訓練也是話題，對小朋友來說是開心的事情。」

目前「恰棒球學苑」主要教學對象是小朋友，也有開設成人班，蔡益民、陳冠任等人有帶過小朋友的經驗，彭政閔也會與教練團分享、溝通訓練方式，「前陣子有幾位大學生來訓練，跟教練預約課程，我有請教練拍影片，來跟教練討論要怎麼訓練，找出缺點。小朋友的話是教基本動作，玩一些棒球遊戲，從中學到棒球觀念。」

(中時 )