輔大聖心高中不勘少子化衝擊，決定將高中、高職部停招 3年，圖中為聖心最近辦理跳蚤市場的盛況。（聖心高中提供／吳康瑋基隆傳真）

近年來許多學校因少子化衝擊，導致學生人數逐年遞減，對此，輔仁大學董事會決議將位於基隆市的輔大聖心高中，高中部及高職部自111學年度起全面停招3年，全力推動國中部教學精緻化，與提升小學部教學品質。

輔大聖心高中自1969年創立至今，已走過半世紀，在地辦學歷經各種風雨，並在1995年核准附設國中部、招收國中生一年級新生三班，成為「完全中學」，日前校長因故請辭，目前組成校長遴選委員會委員會，正在公開徵求校長候選人，在仍然無校長的情況下，其停招高中及高職的決定一出，讓基隆教育界人士一片愕然。

對此，輔大聖心指出，目前現有及110學年度新進的高中職學生，將在學校持續就讀至畢業，求學權益完全不會受到影響，校方也會逐步的調整組織及人員整併，預留緩衝期給教師另謀新工作或準備退休，後續作為均以保障師生權益，維持校務正常運作為前提，並期待能及早重新站穩腳步。

全國私立學校產業工會曾指出，近年學校招收人數至少銳減10萬人，並曾預估在6年內，將有半數私立校面臨退場及轉型的判斷；對此，相較之下，有不少學校因招生不足，各科都無法招滿，導致學生併科、併班上課，令學生權益大打折扣，更嚴重者甚至將教師薪水打折、減半、拖欠、零年終等，種種亂象令人髮指。

對此，輔大董事會組成專責小組提出，聖心高中6大可行性方案，並審慎思考照顧教職員工及學生等權益後，才果斷做了高中、高職「循序漸進」停招3年，並向「雙語中小學」轉型的決定；至於未來校方該何去何從，聖心決定研擬3年期程「精緻化轉型計畫」，把危機化為轉機，將重新調整方向，聚焦英語學力的發展強項，專心致力於國中、國小的經營與發展，且要求教學活潑多元，使學生適性發展，整合國中、國小課程，盤整資源集中化管理運用，還會進行師資汰退優化，強化軟硬體設備。

(中時 )