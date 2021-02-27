日本動漫有很多看似是給兒童觀看，卻深受大人們的喜愛，主要原因是劇情內容深度，讓觀看的人有同感，從中得到療癒或省思，以至於適合闔家觀賞，像是最近流行的《天竺鼠車車》、《鬼滅之刃》。而風靡全球的《閃電十一人》系列賦予時代的意義與傳承，每每看到主角們團結合作、永不放棄的態度，連不懂足球規則的人都會深受劇情熱血起來。

《閃電十一人》系列從2008年開始漫畫連載，並且發行遊戲，同年播放電視動畫版，是喜愛動漫迷8年級生的共同回憶，動畫開場是圓堂守率領「閃電日本隊」在世界大賽獲得優勝的十年後。主角松風天馬曾經被穿著閃電足球衣的少年救助，帶著崇拜與滿腔熱血進入雷門中學足球隊，在入社的第一天，足球社的隊員居然慘敗於隸屬於足球管理組織「第五部門」的「劍城京介」手下，同時全國足球被「第五部門」所控制，如不依照他們的指示踢球就失去比賽資格；「足球蠢材」松風天馬，雖然沒有好足技，但他用熱情燃起了大家的鬥志，和圓堂守等人一起革命，對抗腐敗的政策，恢復「自由足球」的日本。

為什麼《閃電十一人》系列可以一集接一集，一季又一季的拍攝，每每造成話題？讓閃迷引頸期盼，主要原因有三：第一，主角們在面對強敵，堅持不懈的運動家精神，搭配比賽時的緊張節奏，讓觀眾看得熱血沸騰；第二，每位主角的能力越來越強，必殺技和化身特效，滿足了觀眾的想像力；第三，劇裡面的經典台詞帶來了正能量，像是松風天馬的口頭禪是「總會有辦法的啦！」、「朋友就是在信念不斷沖撞中不知不覺產生的。」第一代主角圓堂守鼓勵學生的話：「齊心協力的話，沒有做不了的事。」神童拓人和隊員互相打氣：「我們會繼續戰鬥下去，就算變成只有五個人。」

當想要放棄的時候，看《閃電十一人GO》找回失去的初心；同時也可以和小朋友一起分享，從劇中了解友情、團結合作的重要。2021年2月23日起週一至週五晚間八點在中華電信MOD 104頻道龍華動畫台播出。

(中時新聞網)