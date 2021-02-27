縣府日昨邀農民認識紅火蟻，並請農民發下疑似蹤跡時，拍照通報，並注意防止被咬傷。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣日前在鳳林鎮、光復鄉發現紅火蟻現蹤，是花蓮首度出現的紀錄。國家紅火蟻中心到場探勘，蟻丘密集區逾千公頃，縣府緊急灌注藥劑滅蟻，農曆年後除了大面積噴藥防治作業，並已提供公所及農會入侵紅火蟻防治用生長調節型餌劑儲備使用，也請農民提高警覺，發現紅火蟻入侵，拍照並通報公所或農會施藥，並防止遭咬傷。

農委會防檢局資料，入侵紅火蟻為地棲型，大蟻巢內火蟻數量可達20萬到50萬隻，不慎踩到會遭叮咬，引發劇烈灼熱感，在美國有人遭紅火蟻叮咬，產生過敏性休克反應，甚至有致死案例，有可能會引起較特殊的生理反應或過敏情形，請一定要緊急就醫治療。

農業處長吳昆儒表示，縣府與鳳林鎮公所、光復鄉公所、鳳榮地區農會及光豐地區農會合作，已提供公所及農會入侵紅火蟻防治用生長調節型餌劑（美賜平或百利普芬）儲備使用，農友如在田間有發現疑似入侵紅火蟻，先拍照並通報當地公所或農會，領取防治餌劑自行施藥。花蓮區農業改良場也提供施藥須知。

農民關切有機耕作如何防治入侵紅火蟻因用藥，吳昆儒表示，縣府函詢行農委會農糧署，該署同意比照防治秋行軍蟲方式施藥，這段期間雖有機農產品經營者的驗證通過資格不受影響，但管制期間該管制範圍內產品仍不得以有機名義販售。

縣府去年12月4日接獲通報，並經國家紅火蟻防治中心到場探勘，發現火紅蟻丘密集區面積約1256公頃，分布範圍包含鳳林鎮及光復鄉，依蟻丘量體及範圍，判斷入侵約有3年時間，農業處配合農委會防檢局提供藥劑，按計畫投藥。

(中時 )