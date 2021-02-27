國道一號南下高雄段27日上午發生掉輪砸傷車輛的事件，紅圈處可見大型貨車輪胎在車道中滾動。（民眾提供／林雅惠高雄傳真）

輪胎重擊一家4口遭橫禍 媽媽當場遭巨輪砸死

驚悚影片曝光 國道巨輪凌空重擊 車頂遭劈開副駕慘死（民眾提供／林雅惠高雄傳真）

國道一號高雄段27日上午8時許發生大貨車輪胎掉落事件，輪胎高速噴飛至對向車道，直直重擊一輛自小客車的擋風玻璃，坐在該車副駕駛座的婦人不幸遭重擊身亡。此掉輪事件共殃及2輛車，現另外一部遭輪胎波及的大貨車行車紀錄器曝光，帶您直擊驚悚瞬間。

透過影片中可見，畫面的左上方自空中飛出一個黑色物體，也就是大貨車的輪胎，輪胎先是飛越分隔島後高速擊中在內側快車道的一輛自小客車，接著在南下的車道中來回彈跳，最後砸中行車紀錄器主視角的大貨車車頭，輪胎才終於降下速度，慢速在車道中持續滾動，嚇得用路人全降下車速，以防遭波及。

而這起掉輪事故一共造成1死1傷的慘劇，其中遭掉輪首先擊中的自小客車上頭坐著郭姓一家四口，車子由50歲的郭男所駕，一家人適逢228連假準備前往台東出遊，未料卻天外飛來橫禍，坐在副駕駛座的郭妻遭輪胎爆頭擊中，當場沒呼吸心跳，送醫不治，坐在後座的大女兒則頭骨骨折。

郭姓一家所乘的灰色喜美轎車則因輪胎重砸，車體鈑金嚴重破裂、凹陷，副駕駛座的擋風玻璃更被撞出一個大洞，車頂以及玻璃均朝副駕駛座塌陷，畫面怵目。

另輛遭掉輪波及的大貨車黃姓駕駛則受輕傷，但車頭則受輪胎撞擊損壞。警方針對各車駕駛實施酒測，酒測值均為0，肇事大貨車駕駛已被警方帶回正調查釐清中，由於故事占用南向輔助及外側路肩車道，已於上午11時4分排除，究竟為何輪胎突然脫落，警方將對掉輪的貨車司機進行訊問釐清，訊後將依業務過失致死罪嫌移送偵辦。

(中時新聞網)