【中天辣晚報精華版】20210226 突如其來的禁令...台灣鳳梨外銷陸陷危機

大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，突襲式的動作對兩岸局勢投下震撼彈。台灣鳳梨外銷大陸比例高達97%，此禁令不僅將恐致台灣年損近15億，政府輔導農民加工技術更恐再掏10億經費，鳳梨禁令影響甚鉅。國民黨文傳會主委王育敏諷刺，這一切都是蔡政府狂打抗中牌、反中牌並不斷激怒大陸的後果，例如去年新冠肺炎疫情剛爆發時就不斷羞辱大陸，行政院院長蘇貞昌甚至到現在都還在喊「武漢肺炎」不願改口。

主持人盧秀芳在《中天新聞》政論節目〈辣新聞〉中表示，台灣鳳梨2019年外銷量51476公噸，大陸佔比97%、日本佔比2%、其他佔比1%；2020年外銷量45621公噸，大陸佔比97%、日本佔比2%、其他佔比1%，可見台灣對大陸經濟依賴度極高，此禁令一下台灣恐怕將年損近15億。

盧秀芳指出，陸委會主委邱太三甫上任4天，大陸就祭出這麼大動作，讓外界聯想莫非是刻意要將此球丟給邱？她綜合蔡政府相關回應，包括農委會主委陳吉仲召開記者會，高調稱這無法銷大陸的5萬公噸鳳梨，約3萬公噸會銷往其他國家，約2萬噸會製成其他加工品，但後者需輔導政府得再支出10億元；陳更表示對大陸的行為非常遺憾與不解，這些害蟲亦可能發生於大陸，認為是國台辦不實的指控；台南市市長黃偉哲則表示，這是個「政治性決定」，大陸單純想封鎖台灣。

王育敏表示，蔡政府過去一直主打抗中牌、反中牌，好像一副「喊得很大聲就能得到支持」的樣子，所以便不顧一切、極盡所能的與大陸抗爭。像去年武漢剛發生疫情時，民進黨就不斷對大陸冷嘲熱諷，蘇貞昌至今仍喊著「武漢肺炎」不願改口。綠營就是不斷的想要激怒大陸，但偏偏兩岸就是靠得這麼近，且兩岸經貿往來依存度非常高，政府更應該把兩岸關係維持好，以顧及老百姓權益。

不僅如此，王育敏直言：「蔡政府做事就是太衝動，覺得要打抗中牌的時候，真的就是打到底。」王痛批，結果現在打到底的結果，變成現在台灣想要轉彎、釋放一點點善意，結果國台辦馬上打臉，認為兩岸當前狀況就是「打不開」。大陸鳳梨禁令一下，最慘的就是老百姓，農民更是首當其衝，最近看所有新聞去採訪鳳梨農，他們都非常的憂慮跟焦急，因為最近好不容易要收成了，銷往大陸都能賣到好價錢，如今卻恐滯銷，他們的心血與成本都將付諸流水。

(中時新聞網)