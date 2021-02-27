取得國立陽明交通大學理學博士的吳筱盈親自領獎，她將學術成就歸功於家人無私的包容與支持。（巫靜婷攝）

苗栗縣頭份市永貞宮為鼓勵頭份市、南庄鄉、三灣鄉、造橋鄉等地學子努力向學，每年循古禮表揚當年度取得博士學位或國家高等考試及格的仕子們，27日舉辦第15屆「文昌帝君開中門」活動，共有13人接受表揚，獲縣長徐耀昌、永貞宮主委、縣議員張淑芬頒發獎狀、獎金勉勵。

頭份市永貞宮27日循古禮舉辦文昌帝君開中門活動，表揚4名取得博士學位及9名高等考試及格的仕子們，經由仕子過狀元門及開中門等儀式，讓鄉親們一同見證仕子們得來不易的榮耀，張淑芬表示，栽培孩子「再窮也不能窮小孩」，今年將獎金提高，取得博士學位可獲8000元獎金、高考及格5000元。

永貞宮為鼓勵頭份、南庄、三灣、造橋等地學子努力向學，每年以盛大古禮表揚當年度取的博士學位獲國家高等考試及格的仕子們，今年已邁入第15年，至今共有97名博士及200名高考及格者，共297名仕子接受古禮表揚殊榮，成為在地孕育學風的重要習俗。

取得英國伯明翰大學法學博士學位的陳逸如，受疫情影響今年未返台過年，27日由陳母代受表揚，陳父表示，女兒自我要求高，讀書方面從不讓父母費心，她曾在經濟部資策會當研究員，後考取教育部公費留學生，倫敦大學畢業後到伯明翰大學念博士，專攻國際法與區域經濟，博士畢業目前留在大學教書。

取得國立陽明交通大學理學博士的吳筱盈親自領獎，她將學術成就歸功於家人無私的包容與支持。縣長徐耀昌表示，仕子開中門肯定年輕人努力向學、樹立典範，盼苗栗能有更多傑出表現並以他們為榮。永貞宮則希望秉持宗教文化傳承，也盼有成者回饋社會，為故鄉盡一份心力。

(中時 )