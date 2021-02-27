基隆市議員童子瑋也跳出來力挺，自己感到相當可惜，也為台灣在種植鳳梨的農友感到心疼。（童子瑋提供／吳康瑋基隆傳真）

國台辦突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，對此，基隆市長林右昌指出，果然是陸方的手法，長期以來，陸方對台灣農業一貫使用「養、套、殺」伎倆，在此他要向大陸表達嚴正抗議。

林右昌說，國台辦突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨為陸方慣用的手法，長期以來陸方就一直對台灣農業使用「養、套、殺」等伎倆，就是在等我們投降，對此他要向大陸表達嚴正抗議，並喊話「台灣鳳梨，咱來挺」。

林右昌表示，台灣國產鳳梨可是皮薄多汁、香甜又營養，還能做成鳳梨果醬，多種吃法、老少咸宜，邀請大家一起用行動響應，以吃鳳梨的行動挺台灣。

此外，林右昌還拿起老婆自製的「秋英牌鳳梨果醬」，並指出自己老婆也愛國貨，用鳳梨可以做出這些好吃的果醬，他喊話要國人齊聲挺國貨，「自己農業自己挺，我愛國貨，吃爆台灣鳳梨challenge」。

對此，基隆市議員童子瑋也跳出來力挺，自己感到相當可惜，也為台灣在種植鳳梨的農友感到心疼，並於委託行街區舉辦的假日文化市集中，號召所有的攤家及店鋪，用行動支持台灣鳳梨，也相信只要大家團結一起，一定能夠克服所有難關。

童子瑋提醒民眾，農委會也規劃了四大因應措施挺農民，除了將全力爭取應有貿易權益、出口大陸以外市場三萬噸，並將有勵外銷政策準備到位，全力擴大多元加工市場。

(中時 )