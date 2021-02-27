由WeTV、結果娛樂共同出品的WBL系列影集第二季《第二名的逆襲》26日舉行搶先特映會，導演姜瑞智率主演林子閎、楊宇騰、張睿家、石知田、羅德弘，連袂出席看片及映後座談。眾人首次在大銀幕上看完整版的前2集，虐心劇情讓在場演員情緒一度無法平復，男主角林子閎更忍不住落淚，身為劇中表哥的張睿家表示：「離開跟離別是最痛苦的，好像看了一段真實發生的故事，在《永遠的第一名》青春已經過去了，到了《第二名的逆襲》我們都長大了，要開始學會勇敢面對感情。」

楊宇騰、林子閎「德逸CP」發展似乎有曲折，姜瑞智提到，愛情中簡單的原因，可能就會造成誤會。第一季傳遞是愛情中的甜，第二季想講的就是愛情中的苦與酸。楊宇騰表示：「看完特映心情有點複雜、有點難過。」淚灑現場的林子閎苦笑：「我也不知道我怎麼了。」姜瑞智替他解圍：「之後我再開一個快閃clubhouse讓子閎跟大家好好的分享。」最後林子閎收拾好情緒，對楊宇騰加油並獻上擁抱，讓楊宇騰瞬間紅了眼眶。

張睿家飾演患有情感障礙的校醫裴守一，遇上了超級問題學生余真軒，「守真CP」長達12年的糾纏愛戀，虐心程度不輸給「德逸CP」。在第二季中，石知田成為劇中林子閎科技公司的技術長。石知田看完首映後也對「守真CP番外篇」感到怦然心動。姜瑞智提到，自己跟張睿家是舊識，這次合作看見他演技純熟與進步，更自曝「他們這一對的表演，讓我在剪接室時都看哭了。」監製蔡妃喬表示，這部系列影集旨在傳達遇見愛情，一切都無關性別的真諦。

被粉絲們戲稱為「德逸頭號粉絲」的羅德弘，在第二季成為法律顧問，一路見證「德逸CP」感情上的轉變，他劇中另一半李齊昨未能到場，但他也把李齊畫在手掌心「合體」。姜瑞智讚羅德弘演技，「他跟李齊都很棒，因為篇幅有限，卻能恰如其分的襯托出另外兩對CP。」昨正好是元宵，出席五位演員應景手繪元宵燈籠送給現場的幸運粉絲。

由WeTV、結果娛樂共同出品，金鐘行銷蔡妃喬監製、金鐘導演姜瑞智執導、編劇林珮瑜執筆、潘心慧擔綱製作的WBL系列影集《第二名的逆襲》，第二季共六集，高顏值卡司林子閎、楊宇騰、張睿家、石知田、李齊、羅德弘三對CP全是一時之選，3月5日起每週五晚間八點在全球WeTV上線，日本VideoMarket、RakutenTV同步播岀。

「德逸CP」林子閎（右）、楊宇騰（左）自播出以來人氣飆漲、圈粉國際。（WeTV、結果娛樂提供）

林子閎（右）看完特映後深情擁抱楊宇騰，兩人都忍不住落淚。（WeTV、結果娛樂提供）

「守真CP」張睿家（右）與石知田（中）的愛情故事受到粉絲期待。（WeTV、結果娛樂提供）

WBL系列影集《第二名的逆襲》導演姜瑞智自曝在剪接室看好幾場戲忍不住哭出來。（WeTV、結果娛樂提供）

WBL系列影集《第二名的逆襲》元宵夜舉辦特映會，第一排左三起為導演姜瑞智、演員林子閎、楊宇騰、張睿家、石知田、羅德弘、監製蔡妃喬。（WeTV、結果娛樂提供）

羅德弘不忘把劇中另一半李齊畫在手掌心合體。（WeTV、結果娛樂提供）

WBL系列影集《第二名的逆襲》在第一季結局的預告中，楊宇騰（右一）不由分說惡狠狠地給了林子閎（左一）重重一拳。（WeTV、結果娛樂提供）

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