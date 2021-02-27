【愛傳媒朱亞君專欄】喜歡岡田尊司《怪癖心裡學》這個議題，其實很簡單。

當你的人生閱歷越豐富，你就越會發現，其實人都有好多面向。可愛的善良的光采的，但鏡頭一反轉，那裡有個黑洞，說謊的暴力的忌妒的和淌著血的。

那是自己都不敢承認、不敢面對的黑洞。他不是哪個特別的誰，他就是那個單單純純的你，也是這個熱血陽光的我。這些異常心理（包含完美主義），推到了極致，就是一種癖。

海明威在人生巔峰，某個清晨拿起槍含進嘴，他心裡想的是甚麼？甘地徹底的禁慾、潔癖，以及強迫症，竟然是出於對父親死亡的罪惡感？

16歲的網美，3年內整形了上百次，強烈的病態下在說甚麼？有個孩子欺凌貓咪，拿起磚頭，一下一下的就把小貓砸死⋯⋯當快感戰勝了罪惡感，這又是為甚麼？

為甚麼我們要了解自己的陰暗面？是因為我們要知道生命中所不可缺少的事物／價值是甚麼，當這個事物受到威脅、被掠奪時，你會拚死去遮掩或捍衛他。

了解這些，你才能幫助自己走過生命的低潮。我知道很難。但總是要開始。

岡田尊司說，完美主義的人永遠在否定自己，當他們完成一件事情，心中只有非黑即白的兩個評價：一、受到他人肯定讚美的自己；二、被否定批判的自己。

拋棄完美主義吧，不要自己揮著教鞭鞭笞著自己。

我喜歡他說：所謂的幸福啊，不是看有多少「好事」發生在你身上，而是看我們能從「壞事」中找到多少可取之處。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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(中時新聞網)