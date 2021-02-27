彰化縣一名年約40歲人夫阿雄（化名），與一名理容小姐小如（化名）發生不倫戀，２人到摩鐵床戰超過30次，阿雄的母親發現後，直奔小如的家裡，要求別破壞阿雄夫妻的圓滿家庭，不要再往來，但小如不聽勸，不僅繼續與阿雄藕斷絲連，還與阿雄的張姓妻子發生口角，兩度發生肢體衝突，張女氣得對小如提告，法官審理後認定小如確實侵害張女的配偶權，判決需賠償１０萬元。

據了解，阿雄與小如在理容KTV認識，二人後來產生情愫，進而在２０１９發生不倫戀，陸續到汽車旅館開房間，至少發生30次性關係，直到阿雄的母親無意中發現２人不倫戀，這段婚外情才曝光。

阿雄的母親某天看到兒子的表弟，載他與小如回家，立即向阿雄的表弟要小如家地扯，到手後便直接殺到小如的家談判，表明兒子是有婦之夫，要求小如別再與阿雄糾纏。

阿雄被妻子提告後證稱，他與小如曾經談過分手，但對方卻吞安眠藥輕生，帶小如去醫院救治時，被妻子發現，二人曾經發生肢體衝突；去年4月間，小如與張女又在某宮廟前相遇，再度爆口角與互毆衝突，直到張女提告，小如與阿雄才沒再聯絡。

法官審酌後認為，阿雄與小如雖無親密照或性愛對話等證據，但互傳訊息內容包括「不該介入你的家庭」等訊息，意味小如對這段不正常男女關係有悔意，因而認定小如已侵害張女的配偶權、破壞原告婚姻圓滿與幸福，致張女承受巨大精神痛苦，因此判決應賠償張女10萬元。

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