正值北京對台經濟與軍事施壓增加之際，曾任美中央情報局長，並在前總統小布希與歐巴馬任內擔任國防部長的蓋茲（Robert Gates）26日與《華盛頓郵報》專欄作家伊格納茲（David Ignatius）視訊討論美國的外交政策優先任務時表示，在大陸軍事自信增長下，台海局勢最令他擔憂，且面臨中共領導人習近平對台採取「蠶食戰略」，美國應該放棄過去戰略模糊，明確向兩岸表明「不得單方面動武或尋求獨立，改變現狀」。

美前國防部長蓋茲表示，在北京當前軍事實力增強、自信上升後，當前台海局勢最令他擔憂，並呼籲美國應該放棄過去的戰略模糊。

蓋茲在視訊討論中表示，在美陸多方面競爭中，台海局勢非常危險，這也是最令他擔憂的。他進一步指出，習近平致力於在任內透過重新收回香港、統一台灣，讓他成為與毛澤東一樣的地位；而大陸軍事實力增長，讓他擔憂北京對台採取行動，或者自我評估在意料之外的對抗中，仍有能力取勝。

另外，習近平還有許多方式可以施壓台灣，包括孤立台灣、禁止武器入台，但這很可能引起美國的對抗，這是潛在危險的局勢，例如解放軍近期多次進入台防空識別區，或者派遣戰鬥機、轟炸機與戰艦在台海附近航行等威脅行為。同時，北京也可能對台採取「蠶食戰略」（Nibbling Strategy），奪取接近大陸但由台灣實際控制的島嶼。

對於可能的危機，蓋茲建議美國政府應該放棄過去的「模糊戰略」，「我們應該告訴大陸，如果他們無緣無故對台採取行動，美國將支持台灣；但同時也告訴台灣人，若單方面採取尋求獨立、改變現狀，那就只能靠自己了」。

目前77歲的蓋茲曾在八屆美國總統任內服務過，他在老布希總統時期擔任中央情報總監，並在2006年至2011年期間的小布希至歐巴馬政府期間擔任國防部長。

(中時新聞網)