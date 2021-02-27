苗栗縣警局指出，竹南火車站周邊違規停車自動偵測系統，將於3月1日起正式執法，在執法區域內違規停車，系統將自動蒐證舉發。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局提醒民眾到火車站接送親友，應落實「人等車，非車等人」的接送方式，等親友出站後再駛進臨停區，以免臨停逾時被罰。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南火車站為鐵路山海線北端交會站，是縣內重要的交通轉運站，因東西站鄰近鬧區且車流頻繁，苗栗縣警局為維持交通順暢及人行安全，引進科技執法設備「違規停車自動偵測系統」，2個月的宣導期即將結束，3月起正式執法，駕駛人於臨停區停車超過3分鐘或違規停車都將吃罰單。

竹南火車站西站前為竹南鎮鬧區中心，東站則緊鄰頭份市，出入人潮多且車流頻繁，加上東西站前都有多處路口匯集，增添交通複雜性，警方為維持交通順暢、市容及人行安全，引進科技執法設備，去年底在車站前後圓環等周邊道路完成系統建置，今年元旦起為期2個月宣導，宣導期即將結束。

苗栗縣警局指出，竹南火車站周邊違規停車自動偵測系統，將於3月1日起正式執法，在執法區域內違規停車，系統將自動蒐證舉發，依據《道路交通管理處罰條例》規定，紅線違停、公車招呼站10公尺內停車及併排停車，可處600元至2400元罰鍰，盼遏止違規停車，防制交通事故發生。

警方也請竹南鎮公所於前、後站圓環，增設臨時停車上下客區約20格，臨停上下客區方便民眾臨停接送親友，但臨停空間有限，只能臨停3分鐘，臨停若超過1分鐘，偵測範圍內LED警告顯示幕會提醒駕駛人已違規，應盡速駛離，如果臨停超過3分鐘或違規停車，都將逕行舉發。

苗栗縣警局提醒民眾到火車站接送親友，應落實「人等車，非車等人」的接送方式，等親友出站後再駛進臨停區，以免臨停逾時被罰，希望藉此改變駕駛人的不良開車行為與習慣，呼籲駕駛人遵守道路交通安全規則，確保自身及其他用路人行車安全。

(中時 )