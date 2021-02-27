初春寒流日夜溫差大，台中各地櫻花提早盛開，多處公園、道路可見超吸睛的櫻花景致，常見品種包含山櫻花、河津櫻、八重櫻等，純白、淺粉到桃紅皆各領風騷。台中市府建設局趁二二八連假期間推出「台中市賞櫻地圖懶人包」，從太平到西屯，山海屯區都有櫻花美景，讓想追逐櫻花美景市民按圖索驥前往拍照。

今年櫻樹花況佳，再加上冬天降雨少、被打落的櫻花瓣也少，花期可延續至3月底，讓台中城市景觀增添一股浪漫氛圍；雖然近期無法出國，但國內櫻花盛開，賞櫻不輸國外，尤其市區公園多處櫻花植株高度適合與人合影，公園內也有老少咸宜的遊樂設施，歡迎全家大小來賞櫻。

市府建設局長陳大田說，為方便民眾賞櫻，建設局特別推出「台中市賞櫻地圖懶人包」，介紹多處公園賞櫻秘境，包括太平區長安東路底的麗園公園有櫻花步道、兩旁佈滿山櫻花。

西區東興公園則兼具遊憩及賞櫻功能，除有櫻花外，也有剛完工的貓咪主題共融公園；西屯區市政公園也在市府細心照顧下，呈現出耀眼的「府會櫻花林道」，是眾多遊客朝聖的賞櫻勝地。

建設局指出，最受大夥喜愛的山櫻花又名「緋寒櫻」，是台灣原生種的櫻花，也是冬末春初最早開花的品種，由5枚單花瓣組合成下垂吊鐘型，盛開時樹上只有花朵、沒有葉子，有簡約、清雅的美感。

(中時 )