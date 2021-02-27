為了配合法國最新法案，蘋果法國官方網站公布iPhone 7系列之後的產品與Macbook的維修分數，這也是蘋果首次對外公開此項數據，其中有七款機型的分數偏低，落在4.5分至4.6分左右，而最新款的iPhone 12系列則有6分，還算不錯。

法國的蘋果網站公布iPhone和Macbook系列產品的維修分數，其中評分的標準包括拆卸難度、維修期限、材料準備狀況、零件價格、軟體更新的常見要素，滿分為10分。目前僅有法國的蘋果官網公開此項數據，而這也是蘋果第一次對外公布維修分數。

其中去年才推出的iPhone 12系列的維修分數為6分，這包括Mini，Pro和Pro Max三種型號；而分數偏低的七款機型則是 iPhone 11、 iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max、 iPhone XS、 iPhone XS Max、 iPhone XR 以及 iPhone X，分數落在4.5分至4.6分。

由於這七個機型的手機因為拆卸難度較高，且與手機本身相比，零件的價格沒有這麼划算，因此才會出現維修分數較低的狀況。比較特別的是，部分較舊的iPhone手機的維修分數竟然還不錯，例如iPhone SE獲得6.2分、iPhone 7與iPhone 8系列都獲得6.6分，都比最新款的iPhone 12系列還要更高。

至於Macbook系列的產品的維修分數比較平均，大多是落在5.6分至7 分之間，詳請可以參考法國的蘋果官網。

(中時新聞網)