美國總統拜登提出的1.9兆美元（約新台幣53兆）抗疫紓困案今天在眾議院過關，下一步是送交參議院表決。

法新社報導，眾院以219票對212票通過，但票數也反映出民主與共和兩黨態度上涇渭分明。

這項紓困案包括向家戶提供補助、對餐廳與其他小企業提供新的援助、擴大失業救濟與對疫苗配送提供額外資助等。

共和黨議員抨擊這項紓困案太燒錢，且對於把聯邦最低工資從每小時7.25美元調升至15美元以及提供3500 億美元財政援助給州和地方政府最為詬病。

(中央社)