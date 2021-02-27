藝人白雲2017年遭日籍女星NANA爆出劈腿，更流出親密床照引發軒然大波，這件事讓他對感情產生陰影，感情至今已經空窗近4年，談到與前妻紫衣離婚始末，他坦言結婚不久後就有想離婚的念頭，更是一夜之間就決定簽字離婚，絲毫沒有半點猶豫。

白雲昔日曾在節目《名偵探女王》分享離婚心路歷程，他坦言約莫才結婚2年就有了離婚的念頭，甚至跑到書局買了制式離婚協議書，由於擔憂會被前妻發現，便藏在百科全書裡，隨後夫妻關係更是降到冰點，直到婚後6年半才決定離婚，沒想到卻被前妻發現將離婚協議書藏在百科全書裡，當下還直接打電話質問：「原來你早就想要跟我離婚」。

白雲與前妻婚姻撐到６年半才離婚。(圖／Youtube）

白雲表示每次爭吵時，前妻總是喜歡把分手、離婚掛在嘴上，讓他坦言一度搞到精神崩潰，直到某次爭吵後，白雲便下定決心不再挽留，更是睡醒後直接在離婚協議書上簽字，為這段婚姻劃下句點，更不忘自嘲：「連簽字速度都迅雷不及掩耳」。

根據《ETtoday星光雲》報導，白雲爆出與NANA床照風波後，只要身邊出現不錯對象，就會懷疑對方意圖不軌，與他交往可能是貪圖錢財，稍有不對勁就會立刻斷開，至於未來是否再婚？他表示對婚姻已經看的很淡，只求有個相處起來開心的對象，不用結婚老來相伴就好，至於目前是否單身？他也沒說破，僅透露有幾個人對他有好感。

(中時新聞網)