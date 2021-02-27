大陸湖南省衡陽市祈東縣24日下午發生一起慘案，一位4歲女童擅自闖入工地現場玩耍，其父親在一小時後收到鄰居的消息指稱，女童誤掉進運行中的水泥攪拌機，雖發現時緊急關閉電源，但女童全身已多處骨折斷裂，傷勢嚴重。

綜合陸媒報導，4歲女童小欣24日下午5時許和鄰居小孩一同外出遊玩，疑似不知道危險，小欣擅自闖入一施工工地，在玩耍之間不小心跌進運行中的水泥攪拌機中，女童整個人活活被機器攪拌，困在裡頭出不來。

過一陣子後小欣被鄰居發現，鄰居嚇得趕緊將攪拌機的電源切斷，並且通知小欣的父親，小欣父親趕到時，小欣被困在攪拌機中昏迷，一行人才趕緊將女童抱出，並送往醫院急救。

小欣父親回憶當時的情況，難過的說，醫生一度說她快不行了，經過轉院後，醫生一看更說，「她瞳孔放大了，情況很危急，全身多處骨頭碎裂，肺部、肝臟出血，頭部與頸部也骨折，盆骨斷了，小腿也斷了。」

經過醫生判定後，小欣被診斷有創傷性窒息、失血性休克，全身多處骨折，肺部挫傷出血，多臟器功能不全，目前仍在加護病房插管搶救，仍未脫離險境。

小欣的父親難以接受女兒成重殘，怒控該工地安全防範措施不足，工地旁就是人行道卻完全無圍籬隔開，事發當時也無人留守，路人完全可以隨意進出；事後，工地負責人願意向小欣父親賠償人民幣3000元，但遭拒，經警方協調後，工地方願意先賠償人民幣5萬元的醫療費，後續賠償則再行協商。

(中時新聞網)