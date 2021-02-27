兩個人在一起，隨著時間的推移，該如何保持愛情的新鮮感，是一門棘手的課題，畢竟熱戀褪去後，才是這段感情受到考驗的開始。搜狐網命理專欄就點名3星座男女，即便一同走過好長一段時間也不會變心，忠誠度不容小覷。
雙子座：
雙子座的人愛恨分明，對於不喜歡的人，絕對不會為此多停留半刻，畢竟世界上有趣的事情不勝枚舉，唯有遇到真愛才能付出真心。雙子座不喜歡在感情上浪費過多的時間和精力，只要喜歡上了，相處時間越久就越舒服自在。
天蠍座：
天蠍座不輕易投入一段戀愛關係，他們有一雙火眼金睛，能輕易看穿別人的虛情假意，只有足夠真心實意的人，他們才會與之相處，一旦確立關係，天蠍座就會全身心付出，沒想過分手。
巨蟹座：
巨蟹座在感情方面相當慢熟，但卻是非常長情，對方給他們多少愛，他們就能回報同等、甚至雙倍的愛意。對於巨蟹座的人來說，愛情是神聖且是一輩子的事情，一旦愛上就會深愛，對待感情相當謹慎且認真。
文章來源：sohu
(中時新聞網)
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