228連假小確幸來囉！今起放3天假，大家開車出遊度假，不妨喝杯咖啡再上路吧。除了咖啡專賣連鎖店星巴克、各超商紛紛祭出好康，從最有感的買一送一到限時第二杯半價全都有，超市龍頭全聯也有咖啡升級嘗鮮活動，連假期間也可享受一杯15元優惠。

星巴克

即日起至3/12，星巴克推出新一波數位活動，透過門市活動QR Code、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口，完成任務就可領取買一送一、第二杯半價等專屬優惠，每日兌換時間為11-20點，兌換期間為獲券日+2，最後兌換到3/14。

另外，配合外送平台foodpanda專屬活動，即起至3/7日期間，每日11時起於該外送平台購買兩杯大杯冰熱/風味一致的美式咖啡，其中一杯由星巴克招待。

85度C

即起到2/28加碼感恩回饋，榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵和第一屆85℃咖啡大師選拔賽獲勝的冠軍哈密拿鐵，第二杯半價。

全聯

全聯自有咖啡品牌「OFF COFFEE」升級了，新推出的精品咖啡豆，即起至3/25推出嚐鮮價優惠，美式15元，拿鐵25元，愛環保自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到。

7-ELEVEN

即起至3/9，推出CITY系列全品項任選享第二杯半價優惠，包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡等，還有全新上市的CITY CAFE濃萃拿鐵/美式咖啡也加入優惠。

萊爾富

即起至3/23/前，於線上「Hi-Life VIP」APP內的整買零取推出Hi Café 古吉精品中杯美式咖啡(售價70元)、Hi Café 古吉精品中杯拿鐵咖啡(售價80元)享同品項買6送6的超值優惠。

OK超商

OKCAFE大杯全品項第二杯7折。

(中時新聞網)