喜歡歌手靑峰的張瑀倢因開心偶像得到金曲獎，而創作水彩作品《靑峰》。（陳淑娥攝）

台中市大甲國中美術班畢業展，即日起至3月31日止在港區藝術中心登場，包含版畫、水墨、水彩、素描、壓克力、電腦繪圖、複合媒材等多種創作形式，作品具體呈現出學生辛勤學藝成果，歡迎各界藝文同好前往觀展。

「任所適–大甲國中美術班第30屆畢業展」昨日辦理開幕式，包括港區藝術中心主任柯丁祺、教育局督學李昭嫻、大甲國中校長賴文宗、大甲高中校長蕭建華、順天國小校長陳建順、大甲國小校長李金發及多位貴賓出席。

柯丁祺表示，大甲國中是台灣發展手球運動的名校，從1989年起設立的美術班積極發掘具有藝術稟賦學生，並施予系統性的藝術教育，迄今已32年，以是台灣中部地區知名的國中美術班，為台灣美術教育奠定良好的基礎。

賴文宗指出，大甲國中這些年積極藝術教育推廣，強調藝術對社區公共性、生活化應用的重要性，並鼓勵美術班學生積極參與各項比賽及創作活動，結合社區資源，辦理畢業美展、創意市集義賣及在地社區彩繪等活動，培養學生回饋鄉里之服務精神，期待美術班發展成為深具地方特色，又能兼顧學習與發展的優質班級。

策展老師翁語婕表示，展覽名稱「任所適」語出佛教經典《中阿含經》，學生們欲藉「任心所適」之意引申：無論遭逢何種因緣變化，皆能自在安住，人生如此，畫亦如是。

參展作品《myself》是這次美術班畢業生的集體創作，將他們在國中階段所學到的，用特殊的技法去體現在自己的作品，並告訴大家說「我們是獨一無二的自己」，用我們喜愛的興趣與事物來呈現。

水彩作品《貓與植物》是王品雁偶然看到窗外的街貓，躺在都是一排的多肉植物旁邊，所以用貓慵懶的姿態，然後加上繽紛的顏色想要給人一種就是悠閒輕快的感覺。而因喜歡歌手靑峰的張瑀倢因開心偶像得到金曲獎而創作的水彩作品《靑峰》，並希望來看展的人能夠認識他。

(中時 )