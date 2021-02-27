在親密關係中，信任及安全感是維繫感情不可或缺的關鍵，搜狐網命理專欄公開最有擔當的3大星座男，快來看看另一半也沒有上榜，假設幸運遇到，就大膽放手愛吧！

▍第一名：獅子座

獅子座的人雖然因為性格比較霸道的緣故，名聲一直不太好，但是不得不承認的是，他們確實非常有擔當，不要說是對待自己的愛人了，就算是平時對待朋友，他們也一向都是最可靠的，平時霸道是性格使然，但是一旦真的遇上什麼事，他們往往都會衝在最前面，尤其是獅子座的男生，特別有擔當！

▍第二名：天蠍座

別看天蠍座的人平時好像對什麼都不在意的樣子，其實他們的內心是十分有責任感的，尤其是天蠍座的男生，在對待自己喜歡的女生的時候，天塌下來他們都能頂得住，所以不熟悉的人會以為天蠍座無情，可是熟人都知道，他們總是能夠給人帶來滿滿安全感！

▍第三名：金牛座

金牛座的人眾所皆知是非常有擔當的一個星座，不管是做人還是做事，他們都是能夠扛得起重責大任的，雖然他們平時為人比較低調，不愛出風頭，可是在需要他們的時候，他們可是一點都不會含糊的，女生找男朋友，就應該找金牛座這樣的男生，只有這樣，他們可以真正成為你一生的依靠，絕不含糊，絕對值得愛他一輩子。

(中時新聞網)