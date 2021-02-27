桃醫群聚病毒定序出爐，14人都驗出加州變異株。（圖／截取自指揮中心）

部立桃園醫院群聚告一段落，中央流行疫情指揮中心今公布部桃專案檢討報告，由於14名確診者都感染加州變種病毒CAL.20C，整起群聚研判為同一株病毒引起。值得關注的是，此次群聚有12個家戶接觸者染疫，若與國內去年首100例確診者相比，家戶侵襲率已從百分之4.6提升至百分之22。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，此次針對桃醫群聚的14案進行病毒序列分析，發現他們都有L452R、I4205V、D1183Y、S13I、 W152C，共5位點的突變，與加州變異株CAL.20C相同，研判本起群聚都是由同一病毒株所引起。

與加大舊金山分校針對CAL.20C病毒株的研究相比，桃醫21人中有3人重症，比例達14%，加大舊金山分校的研究則是13%。桃醫死亡人數為1人，死亡比例5%，加大舊金山分校的研究則是11%。家戶侵襲率方面，桃醫54個家戶接觸者有12人後來確診，比例為22%，加大舊金山分校的研究則是35%。

若對該校比非CAL.20C重症3%、死亡2%、家戶侵襲26%的比例，可見CAL.20C的數據更高。羅一鈞表示，CAL.20C的特徵在於病毒量較高、傳播力較強、致病力較強，也可能使疫苗效率下降，不過疫苗效力這一點還需要觀察。

與此同時，羅一鈞也引用了去年刊登於《美國醫學會內科醫學期刊》的台灣前100名確診者追蹤資料，當時的非家戶接觸者的侵襲率（發病率）只有百分之0.7，而家戶接觸者的侵襲率則有百分之4.6。與此次桃醫群聚家戶侵襲率的22%相比，顯示此次的侵襲率高出許多。

(中時 )