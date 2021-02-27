28歲女星楊采鈺演出馮小剛電影《芳華》、《只有芸知道》走紅，感情方面她和大她30歲的劉亦菲乾爹陳金飛2019年瘋傳秘密領證結婚，但被她否認。最近楊采鈺貼出穿比基尼曬日光浴照片，好身材全都露，從凹凸有致的上圍纖腰，到一雙修長美腿，三角地帶若隱若現，網友直呼辣翻。

楊采鈺2017年被大陸媒體拍到和大她30歲的紅星塢娛樂傳媒CEO、劉亦菲乾爹陳金飛在公共場合熱吻，兩人後來回到男方別墅共度一宿，疑似同居，對於戀情，楊采鈺當時分享和陳金飛合影，大方認交往，以電影《終極追殺令》中台詞譬喻，暗示兩人雖年紀也差距甚大，但仍無法澆熄雙方心中愛苗，喊話說：「看吧！愛是無法阻擋的（See, nothing can stop love,Leon）。」

楊采鈺穿比基尼。（圖／翻攝自楊采鈺Ora微博）

2019年底，網上傳出楊采鈺和陳金飛疑似已經結婚，還有人爆料「楊采鈺她娘家比陳金飛家有錢」，媒體求證陳金飛，對方表示自己沒必要回應，「這只是我們生活的事」，不願對外界交代，楊采鈺出席工作時沒戴婚戒，被指是間接否認。去年4月有網友批評楊采鈺「氣質就是走捷徑的氣質」，楊采鈺反擊：「怎麼走捷徑了？」又有人問：「她是不是已經結婚了？」楊采鈺回應：「沒呢」，否認秘婚傳聞。

楊采鈺穿露背低胸洋裝。（圖／翻攝自楊采鈺Ora微博）

楊采鈺先前認戀陳金飛。（圖／翻攝自楊采鈺Ora微博）

楊采鈺後來上節目《花花萬物》，被主持人小S虧背後有「很多故事」，導演馮小剛跳出緩頰說自己在電影裡幫楊采鈺找了很好的男友，「我只關心電影裡邊的事，我不關心電影外邊」，楊采鈺隨後大方分享對陳金飛印象，形容他有趣、聰明、有人格魅力和才華，但沒回應兩人目前關係。25日楊采鈺曬出多張美照，寫下：「美黑結束，回家」，照片中她時而穿露背、低胸洋裝回頭燦笑，其中一張更僅穿比基尼，網友讚她身材好到不像凡人，「我的天啊，姐姐的神仙身材是真實存在的嗎」。

(中時新聞網)