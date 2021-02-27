因應大陸突襲式宣布，3月1日起暫停台灣鳳梨進口，行政院長蘇貞昌為力挺台灣鳳梨，並給予鳳梨農加油打氣，行政院今下午發出通知，蘇貞昌明天新增赴屏東縣高樹鄉視察鳳梨產銷行程，以實際行動鼓勵國人多多支持台灣農產品。

行政院發言人羅秉成指出，去年11月前僅有13筆被稱有害生物的問題，佔大陸輸出比例非常低，合格率高達99.7％，且微恙有爭議是可以處理，透過蒸燻方式就能處理有害生物，陸方臨時暫停進口，是對台灣農民不公平對待。

針對大陸暫時停止台灣鳳梨進口，羅秉成說，昨天府院高層都表達支持台灣鳳梨及果農，大陸的作法不合理也不公平，非常遺憾但事情已經發生，對於陸方作為，我方將循世界貿易組織（WTO）相關規範辦理。

現行除農委會已經表達將提出10億元預算支持農民，蘇貞昌也請陸委會幫忙溝通事宜，希望單純從貿易方面化解問題，不希望過度政治操作。

此外，政府將協助媒合企業認購及行銷鳳梨，蘇院長也主動要求要到屏東，當場給鳳梨農加油打氣，並協助宣傳行銷，協助農民度過此難關。

(中時 )