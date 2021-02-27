近來台股日成交量動輒3千多億元，但仍有公司獲利不錯，每天成交量只有幾張，像被冰在冷凍櫃，針對這類優質低流動性股票，證交所預計今年6月30日推出股票造市者制度，活絡冷門股。

雖然台積電26日成交量超過11.17萬張，但卻有股票成交只有個位數，甚至掛零，而公司獲利雖然不能和台積電比，卻依然不差，只是無法受到投資人青睞。

為活絡這些成交量太低，可是公司獲利還不錯的股票，台灣證券交易所規劃，台股日均成交股數後30%，或周轉率小於整體股市平均周轉率的股票，針對這類低流動性股票，但獲利卻不錯，年度財報每股稅後盈餘（EPS）大於2元，且無累積虧損，並有配息將可成為新制實施後證券商造市的對象，提高其股票成交量。

證交所統計，依前年度上市公司財報顯示，約有82 檔股票，符合造市條件，但今年6月實施時仍以去年度財報為準。

依規定，參與造市者制度的證券商，可選擇擔任「造市者」或「交易獎勵參與者」，將針對被造市股票，分別提供報價、完成一定數量股票的交易，達到活絡這檔股票的目的。

證交所指出，參與造市的證券商在上午9時5分至下午1時30分，針對被造市股票提供報價，每次報價至少5 張，或高於新台幣20萬元，每次報價的價差不得大於3% 。

為鼓勵證券商參與造市制度，證交所指出，證券商的造市個股經手費，將按對造市制度的貢獻度折減，最低9折、最高4折；對於被造市對象，「優質低流動性」個股均完成交易的義務，再折減證券商自營部門帳戶經手費，最高8折。（編輯：黃國倫）1100227

(中央社)