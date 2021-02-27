228連假至虎頭埤露營，每帳贈1張遊湖腳踏船6折優惠券。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

228連假至虎頭埤露營，每帳贈1張遊湖腳踏船6折優惠券。（劉秀芬攝）

春暖花開的季節來臨，趁著228連假春遊虎頭埤，春季更是露營的好季節，虎頭埤風管所邀請民眾來露營，每帳贈一張腳踏船6折優惠券，讓露營的遊客可以優惠價體驗踩船欣賞湖面風光，前50名憑全票入園遊客另贈限量小禮物一份。

虎頭埤號稱台南市後花園，有湖光山色美景，廣大園區不僅休閒健行有綠蔭遮蔭，更是露營好去處，農曆春節連假期間，遊客大量回流，遊湖腳踏船更是供不應求。

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，為迎接228連續假期及防疫需求，虎頭埤連假期間仍採非聚眾性的演出活動為主，每天兩場街頭藝人音樂演出，湖畔樂音繚繞，與民眾共度假期。

除此之外，連假期間於園區內設有小農攤位，由當地特色攤商共同行銷在地產品，並配合防疫需求，以無試吃、伴手禮為主便於遊客可攜回與家人分享，228連假期間每日8：30起，前50名憑全票發票另贈限量小禮物一份。

配合交通部觀光局臺南新化區經典小鎮系列活動，虎頭埤風景區於去年進行「遇見台灣第一水庫古往今昔」老照片徵集，現移展至虎頭埤蟋蟀館常設展出，園區迎賓廣場也展出「2020百年勝景耀新化」兒童寫生比賽得獎作品，讓民眾有機會欣賞兒童們於畫紙上的虎頭埤美景。

為加強防疫，園區目前仍進行入園總量管制，人流監控逾3000人即管制一出一進。園區內外共提供停車位800格，公共運輸方面大台南公車綠13公車每日雙向往返共16班，讓大家連假期間也能走向戶外安心出遊。

(中時 )