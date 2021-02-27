為了中信兄弟球星彭政閔所創立的「恰棒球學苑」站台，合作金庫王牌投手吳昇峰以教練團身分到場，而6搶1奧運資格賽將於6月在台灣開打，吳昇峰在亞運、12強賽時的好表現仍歷歷在目，吳昇峰透露自己想為12強敗投復仇，期待能入選6搶1中華隊。

吳昇峰因為在2018年亞運時先發完美壓制韓國全明星隊，一戰成名還被封為「最強銀行員」、「抗韓英雄」，2019年入選12強中華隊，先發對上美國隊，6.2局僅失3分，雖然最後承擔敗投，不過優質的表現仍讓球迷印象深刻。

吳昇峰透露自己在過年期間，看到電視台重播12強比賽還會停下來收看，「回想起來不太敢相信自己的表現，當下投沒想過這麼多三振。還有看一下那顆球（逆轉轟），下次不會再投那個位置。」當年的美國隊之後有7人上到大聯盟，吳昇峰也笑說，「原來那時候的對手這麼厲害！」

中華隊在12強差一點就能拿到東京奧運門票，吳昇峰坦言很想為中華隊復仇，「想要在國際賽踏上更高的殿堂，甚至拿下勝投，12強是敗投，沒幫助球隊獲勝，就差這麼一點點。」因此希望接下來自己能入選6搶1名單，把自己準備好，「接下來有練習賽和春季聯賽，目標先放在亞錦賽。」

(中時 )