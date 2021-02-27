晶圓代工產能供不應求，包括聯電、世界先進等代工廠持續上漲報價，外資更一口氣將聯電目標價調高到75元。對此，分析師表示，外資通常是用三到五年獲利來做目標價評估，投資人看看就好，聯電今年每股獲利預估近3元，歷史本益比20倍左右推算，逼近60元價位就會出現壓力。

受惠晶圓代工產能吃緊，繼首季調漲報價後，聯電、世界先進、力積電第2季將針對急單部分，再度調漲報價15-30%不等，部分甚至得先預繳3成預付款。

聯電第1季接單強勁，產能利用率估達100%，預估首季晶圓出貨量及美元計價平均售價都將可成長，預期出貨量將季增2%，毛利率預估可到25%水準。

外資研究機構Aletheia日前指出，8吋晶圓產能吃緊前所未見，聯電28奈米製程營收成長與未來獲利都有進一步上調空間，最甜美的時光還沒到來，將推測合理股價從60元，一口氣調高到75元，喊出目前市場最高目標價。

摩爾投顧分析師陳昆仁指出，這家外資研究機構證交所一直提醒，並未在台灣登記，，當喊出誇張的目標價，投資人應自行判斷，聯電還沒60元就被喊上75元，通常是以未來三到五年獲利來做目標價評估。

他認為，目前景氣能見度看到下半年就算蠻遠，若看到明年或三、五年就相對太遠，所以外資目標價看看就好，投資應回歸基本面，聯電今年每股獲利合理預估接近3元左右，歷史本益比相對高點約20倍，因此股價逼近60元就會出現壓力，如同台積電來到680、甚至700就出現上檔壓力。

陳昆仁坦言，聯電被外資機構調高到75元目標價，目前股價和基本面評價已經不便宜，但今年獲利營收可望持續成長，每年配息殖利率還不錯，有拉回的話就可留意。

聯電上周四（18日）衝上59.4元新高後，本周股價拉回修正，周五（26日）重挫2.6%，收在54.2元，摜破月線支撐，外資更狂砍71411萬，累計7個交易日賣超逾24.3萬張。

(中時新聞網)