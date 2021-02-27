許多充滿理想的年輕人，離鄉背井北漂到大都市打拼，一名男網友分享，由於工作轉為遠端模式不必進公司，於是他想帶著女友一起回到高雄老家，不過令他苦惱的是，要如何讓長年居住在新北的女友感受到高雄的魅力，對此，不少網友點出3大優勢，「房價便宜就是魅力」。

原PO在PTT上以「如何讓北部人感受到高雄的魅力？」發文表示，自己從高雄北漂打拼，但最近工作轉為遠端模式，讓他動了想回家的念頭，不過女友是新北人，經溝通後兩人達成南下共識，不過原PO認為，雖女友口頭答應和他一起回高雄，「但我覺得還是要讓她先體驗看看高雄的生活」。

原PO也表示，預計在今年中先帶著女友一起回高雄，率先體驗一下高雄的生活是模式，因此發文詢問網友，「想向各位請益要如何讓她感受到高雄的魅力？」而貼文發出後，不少網友熱烈回應。

而最多人點出3大優勢是台北做不到的，分別是天氣、生活步調以及房價，「我能想到的就是冬天很溫暖」、「常常都有太陽，不像台北連下一個月的雨」、「一年四季都能穿短袖、短褲」、「趁台北下好多天雨的時候帶他來感受冬天的太陽」、「高雄跟台北最不一樣的應該是生活步調吧」、「生活步調十分悠閒」「台北人認真說，唯一吸引我的就是高雄房價，在這裡買得起房子啊」、「房價便宜就是魅力」。

(中時新聞網)