針對優質低流動性股票，證交所規劃今年6月30日推出股票造市者制度，放寬券商造市專戶股票可與自營部自有資金帳戶的股票互相撥轉，以活絡這些冷門股的交易量能。

臺灣證券交易所指出，擔任造市者的證券自營商原本就有帳戶，目的是為證券商買賣股票賺取利益，但擔任造市者須另開一新帳戶，目的並非獲利，而是活絡市場，吸引投資人買賣優質的冷門股。

證券自營商要做好造市者的工作，就是儘可能下單，掛出買單，也掛出賣單，有大量買賣單讓投資人看到，吸引投資人進場。

為鼓勵證券商參與股票造市者制度，證交所同意證券商造市專戶的股票可與自營部帳戶互相撥轉，並將放寬券商借券賣出限制，凡是基於避險需求的盤中借券賣出股票，下單數量不受限制。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，證券商參與造市者制度，除可獲得證交所的減少繳交經手費獎勵之外，從券商與被造市股票的上市公司關係來看，雙方可能有進一步的業務往來機會，譬如這家上市公司相關的增資案，可委託參與造市的證券商負責，或是在此證券商下單買賣股票，建立彼此生意往來關係，也是吸引證券商參與造市的誘因。

黃國偉認為，因上市公司通常在與銀行往來時，可獲較好的利率條件，或是取得較高的貸款額度，吸引許多公司申請掛牌上市，但成為上市公司後，在股市的流動性很低，沒有什麼成交量；除了期待證交所的造市制度，活絡股票流通性之外，這類公司自己也可以透過買回庫藏股，先活絡自家股票。

除了買回庫藏股，他直言，很多上市公司旗下都有投資公司，也可為自家公司股票創造流通性，甚至有些公司負責人為自家公司股價抱屈，其實也大可自己「護盤」，不必等別人來幫忙。

換個角度，他表示，台灣也有部分優質企業未上市，例如奇美實業、長春石化，因公司經營得很好，若有資金需求，一樣可獲得金融機構認同。所以公司既然決定上市，也多少應對自家股票投以一定程度的關注，當然活絡股票也可以自己來。（編輯：楊玫寧）1100227

(中央社)