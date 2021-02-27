日本前美女主播田中美奈實因外型甜美還有前凸後翹魔鬼身材，而臉蛋也被台灣網友發現撞臉實力派女演員張鈞甯，因此有了「日版張鈞甯」的封號；近年田中美奈實在離開主播台後，轉型當藝人，推出寫真集都被瘋狂搶購，目前已升格為「寫真女王」，但最近被爆料她朝演戲方面發展，決定穿上衣服改變形象，不少網友得知消息超崩潰。

綜合日媒報導，34歲前美女主播田中美奈實在推出寫真爆紅後，更在主持綜藝節目上有亮眼成績，但她在去（2020）年加入廣末涼子和戶田惠梨香等知名女演員所屬經紀公司FLaMme後，讓她更注重戲劇方面的表現，像是在《M為了心愛的人》中飾演秘書，卻意外比女主角更搶眼，促使她對演戲更有興趣。

田中美奈實近年只要推出寫真作品，都引起粉絲瘋狂搶購，目前是日本的「寫真女王」。(圖/ 摘自田中美奈實IG)

而相關人士爆料，田中美奈實因為身材火辣，剛踏入戲劇圈就被定位成「忌妒心強」或是「有心機」這類角色，不過，她真正想詮釋的是純愛類型或能給觀眾帶來正面能量的角色，所以疑似要把衣服穿上，不想脫衣拍性感寫真了。

田中美奈實擁有E罩杯美胸，和穠纖合度的身材，甚至曾被票選為「最美臉蛋」，近年推出寫真也拿下多次銷量冠軍，因此廣大男網友看到這消息不免哀聲遍野，「以後都看不到性感的美奈實了嗎？」、「妳演什麼角色都很棒啊」、「太傷心了吧，只好把之前買的寫真再拿出來複習」；但一些粉絲仍表示支持，「演戲的美奈實很有魅力」、「期待看到更多戲劇作品」。

(中時新聞網)