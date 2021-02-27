信義鄉郡大林道發生墜崖事件，消防局畫定搜救範圍。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉郡大林道發生墜崖事件，隊友發現遺落的登山杖。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉郡大林道發生墜崖事件，消防局畫定搜救範圍。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

宜蘭縣一名女山友，26日攀信義鄉郡大山，即在攻頂後返程失聯，隊友在途中發現她的登山杖卻未看到人，緊急求救；南投縣消防局獲報，指揮信義消防分隊漏夜上山搜尋，27日下午在墜崖處找到女山友遺體。

南投縣消防局在26日下午3點39分，接獲朱先生報案，指稱一行7人上午9點自郡大林道登山口單攻郡大山，約12點左右攻頂後折返，3點半發現女山友失聯而緊急求援報案。

同行的山友表示，34歲的女山友，攻頂折返後，本來走在她前方，直到1點走至郡大山北峰附近、偏離林道旁發現地上有登山杖，因覺有異而拍照，後經比對確認為失聯者所有，又因失聯者目前電話處於有通無人接聽之狀態，故研判可能失足掉落附近邊坡或峭壁。

搜救人員研判後隨即整裝，由小隊長松定榮率消防、義消、山搜義消7人，傍晚5點半出發，晚上8點抵達望鄉山，10點經過郡大山北峰，徹夜趕往登山杖掉落地現場附近搜尋，希望能及早發現失聯者；前進指揮所也已畫定搜尋熱區，申請直升機於視天候狀況進行空勘。

搜救人員在27日凌晨1點，繩索下降方式在登山杖掉落處下方20公尺，發現疑似失蹤者髮圈；下午2點20分，於登山杖掉落處正下方垂降，約40公尺處，陸續發現毛帽、背包以及女登山客遺體。

(中時 )