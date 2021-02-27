營造親子友善環境，台中市交通局2019年6月底，在全市各特定場所公共停車場共畫設1868格「親子車位」，這些專屬格位卻常遭民眾占用，交通局1年半來已裁罰591件占用案件，為避免類似情況，將首創在親子格位上加繪「占用最高罰1200元」字樣，也將在占用情況嚴重區域張貼檢舉QR-code。

交通局指出，為了維護孕婦、育有幼童民眾的停車權益，特別根據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，在各公共停車場或特定場所畫設粉紅色內框、白色外框的「親子車位」，並且限定掛有孕婦、育有6歲以下兒童標誌牌面的車子才可停放，違法占用停車者將可處新台幣600至1200元罰鍰。

這項政策上路至今已1年半，交通局統計，從2019年7月到今年1月底為止，已經裁罰591件親子車位占用案件，其中又以各大賣場、百貨公司及醫院遭占用的情況最嚴重，未來除將積極取締違規使用者，也決定祭出柔性勸導政策。

交通局強調，將派員加強巡查各公有停車場親子車位使用情況，除會透過夾勸導單、放置三角錐、張貼宣導海報的方式提醒民眾，也首創在親子車位上加繪「占用最高罰1200元」字樣。

此外，針對違規占用情況嚴重的停車場或區域，則會張貼檢舉QR-code，呼籲民眾若有發現親子車位遭占用，可直接掃描，只要填妥違規日期、時間、地點並上傳照片與自己的資料，即可即時檢舉，藉以加強裁罰效率及力度。

而針對民營停車場部分，交通局強調，若發現有民營停車場內的親子車位被占用，也將函文通知業者改善，遲未改善者將依違反停車場法裁罰業者1800至3600元。呼籲駕駛若將車停放在親子車位，應將可辨識身分的孕婦卡或兒童卡放置在擋風玻璃前。

(中時 )