南韓政府26日開始替民種施打新冠肺炎疫苗，首日約1萬8489人接種英國AZ疫苗，截至目前，並未接獲嚴重不良副作用的報告。由於疫情尚未趨緩，各地仍通報零星群聚感染，因此當局決定將防疫限制措施延長2周。

南韓26日上午9時起陸續開放國內民眾接種AZ、輝瑞BNT疫苗。根據當局統計，截至27日0時為止，共1萬8489人接種AZ疫苗，其中有15人出現發燒、頭痛等輕微的副作用。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部統計共15人接種AZ疫苗後產生副作用的案例，其中包含頭痛、發燒、噁心、嘔吐等症狀，當局解釋前述症狀屬於接種疫苗後普遍會產生的現象，而其中有來自慶尚北道浦項市的50多歲護理師接種疫苗後，甚至出現高血壓長達30分鐘以上，緊急送往急診室，服用頭痛藥後才得以出院。

南韓在1915個場所施打英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學合作研發的AZ疫苗，對象為65歲以下的年長人士、醫護人員和從業人員。首日施打人數近2萬人，占優先施打人數的6.39%。預計1百萬劑AZ疫苗將會在28日分送至另外1900所醫療機構和療養機構。而輝瑞生產的疫苗5.8萬劑也於26日抵達南韓，並在27日讓照護新冠肺炎患者的一線醫護人員優先施打。

關於施打疫苗後的副作用，防疫當局解釋，在接種疫苗後，較容易出現接種部位出現疼痛感或浮腫、發冷、發燒、噁心等症狀，屬於體內形成免疫的過程時會發生的正常現象，一般而言在數分鐘、或數日內，症狀便能在無須依靠治療的情況下消失，因此屬輕微症狀。

輝瑞疫苗也於27日上午9時起開始讓醫護人員等接種，目前未傳出副作用等相關案例。

(中時 )