針對國民黨革命實踐研究院院長羅智強，日前公開呼籲綠委蔡適應，應就媒體報導其辦公室人員疑似涉弊，向社會大眾說明疑點，遭蔡適應提告一事，藍委陳以信、李德維今天共同發聲明力挺羅智強，希望蔡適應能親自向社會大眾說明本案疑問，誠實是處理問題的上上之策。

媒體報導一家物流公司因倉儲續租問題，牽扯出立委助理喬事等涉貪疑雲，外傳該名助理是蔡適應團隊，蔡適應辦公室發聲明指為「烏龍爆料」。

國民黨革實院長羅智強則在臉書以「口爆！國會助理涉及索賄？三問蔡適應！」為題發文，蔡適應隨即表示，羅智強根本什麼都不知道，莫名其妙，一定會告他，並在臉書秀出向羅智強提告的刑事自訴狀。

為了聲援羅智強，國民黨立委陳以信、李德維今天共同聯名發出聲明稿，對蔡適應喊話，指政治人物本應該受到民眾的檢驗，這是理所當然的道理，而當受到質疑的時候，親自出面說清楚講明白，尤其是最基本的道德操守方面，更應該第一時間就向社會說明交代，這本來就是應有的作爲和風範。

聲明中提到，蔡適應在此事件中目前為止的聲明，有前後不一致的地方，讓社會大眾越看疑問越多，不免引起民眾質疑，但蔡適應卻對提出質疑呼籲蔡適應出面說清楚的羅智強提告。

陳以信、李德維認為，若是爆料內容不實，則蔡適應應該是向爆料者提出告訴，讓居心不良的惡意爆料人，受到應有的法律制裁，這才是遏止誹謗抹黑的根本之道，同時透過司法證明爆料內容並非事實，還蔡適應和他辦公室同仁的清白，反而不應該把司法當工具，只想一昧地脅迫有疑問的人噤聲。

(中時 )