美國前總統川普在去年達成「撤軍協議」，預計在今年5月把2500位美軍全部撤離阿富汗，而德國則決定至少續留到明年。德國是第2大的北約駐阿富汗部隊，人數有1100名。

美聯社報導，德國政府發言人史蒂芬·塞伯特（Steffen Seibert）說，梅克爾總理爾（Angela Merkel）批准了一項新的授權草案，主要是德國駐阿富汗部隊能夠駐留至明年1月31日。在德國政府程序，德國駐外部隊需要獲得議會批准，通常每年批准一次。目前在阿富汗的駐軍時限是在3月底到期。

在阿富汗這個飽經戰亂的國家，擁有將近1萬名北約士兵，其作用是幫助訓練和阿富汗安全部隊，以及提供建議，美軍人數最多，現在規模不如以前，但仍有2500名，至於德國則有1100名，是僅次於美國的第二大隊伍。

新科美國總統拜登（Joe Biden）要解決前總統川普與塔利班（Taliban）的撤軍協議，該協議是指美國撤軍的最後期限在5月1日。然而塔利班並未遵守過和平原則，恐怖攻擊事件仍在持續，因此在華盛頓，已有越來越多的人呼籲美國政府要重新檢討，推遲或是重新談判，允許一支規模較小，以情報為基礎的美軍續留在阿富汗。

德國外交大臣海克斯·馬斯（Heiko Maas）也表示，美軍部隊的撤軍，應該要彈性的觀察喀布爾政府、塔利班之間是否有實在的和平進展，而不是僵化的遵守5月1日的最後期限。

發言人塞伯特說，先不管美國如何決定，德國部隊在新的任務規定中，最高人數為1300名。而且授權法案中也提到「適當考慮阿富汗的複雜局勢，保持必要的靈活性，如果當地的安全局勢出現動蕩，能夠立即做出反應。」

梅克爾政府已到最後時刻，因此決定總辭前夕，先做出部隊可續存一年的決定，未來德國新當選的議會和政府無論是哪種新政策，他們都有較多的時間適應。德國將在9月26日選舉新議會，在選後需要數週甚至數月的時間，才能成立新的聯合政府。

(中時新聞網)