2021大學校院博覽會熱鬧登場，吸引許多考生與家長參觀，其中，近幾年大力推動AI及跨域教學的亞洲大學，護理學院在現場展出智慧醫療護理模式，照護機器人「Temi」更會定點巡邏，它在模擬協助防治長輩失智的情境、講笑話時吸引不少考生及家長圍觀。

為吸引優秀學生，亞大現場祭出高額入學獎學金，亞大主任祕書兼招生處長施能義表示，新生入學獎學金最高可領480萬元，過去8年已發出6176萬元獎學金，其中包括5位「放棄台大唸亞大」領取360萬元的資優生。

亞大護理學院院長吳樺姍指出，學校在大博會中展出智慧嬰兒、智慧高階模擬病人的實作教具，現場並設計藍芽傳輸生命徵象測量儀、零接觸生命徵象智慧監測系統等醫院智慧照護模式，不少考生看到智慧高階模擬病人插管、患者感覺不舒服時還會發出聲音，大呼「好先進」。

亞大攤位上並展出護理、資工系跨域合作開發的防治失智手遊APP「Line sound」，不少參觀者下載嘗試操作。吳樺姍表示，亞大醫院獎助亞大護理系三、四年級學生2年25萬元，鼓勵學生在校即取得國考護理師，畢業後可保證到亞大醫院就業，年薪60萬以上，現場詢問度相當高。

亞大主任祕書兼招生處長施能義表示，亞大醫院開辦至今5年多，大幅提升周邊區域醫療品質，醫院也成為學生實習場域，帶動聽力暨語言治療、職能治療、視光、心理等9個有專業國考證照的學系，畢業生考得證照後進入中國醫藥大學醫療體系或亞大醫院服務，平均月薪50K以上。學校並普設國考輔導班，畢業班國考通過率超越全國通過率。

施能義強調，亞大也與中國醫藥大學攜手推動交換生、雙主修與雙聯學位，去年即有2名學生取得亞大、中醫大雙聯學位畢業證書。此外，學校積極推動國際化，連續8年榮獲英國泰晤士報世界最佳大學百大排名，辦學績效受國際肯定，另在國際發明獎項表現更備受矚目。

(中時 )