70歲港星吳孟達早前被證實罹患肝癌，入院治療，然而今(27日)竟傳出病情急轉直下，目前已轉入加護病房（ICU），好友田啟文也前往醫院趕見最後一面，更向港媒坦言吳孟達已呈現彌留狀態，老婆家人更是難過不已。稍早吳孟達就被證實已在今日下午17:16病逝，一代笑匠人生落幕。

吳孟達因與周星馳合作《整蠱專家》、《賭聖》、《賭俠》、《逃學威龍》、《鹿鼎記》、《逃學威龍2》、《武狀元蘇乞兒》、、《九品芝麻官》、《食神》、《喜劇之王》、《少林足球》等多部電影，讓影迷留下深刻印象。但其實他早在與周星馳合作之前，就憑著在鄭少秋版《楚留香傳奇》中飾演胡鐵花一角走紅。

吳孟達年少輕狂，一度因太快走紅而迷失自己，沉迷豪賭而陷入人生低潮。(本報系資料照)

吳孟達曾說剛出道的他，因為迅速走紅導致狂放不羈不可一世，後來更迷上了豪賭，1980年時不僅欠下30萬元港幣的高額賭債，更是面臨無戲可接的窘境，讓他一度萌生輕生念頭，在萬般不得已的情況下只好跟好友周潤發借錢。

未料周潤發卻回他一句「你自己解決」拒絕，讓吳孟達覺得對方不夠朋友，因此恨透了周潤發。但他也因此開始痛定思痛，重新鑽研演技、拚命接戲，終於把債務還清，還以電影《天若有情》拿下香港金像獎最佳男配角獎。

當時周潤發還特地恭喜他得獎，但吳孟達選擇當沒看到，直到後來有人告訴他是周潤發私下向片商力薦他演戲，讓吳孟達終於明白了好友當初拒絕他的用意，主動找周潤發並抱著對方痛哭。而周潤發也說，若當年借錢給吳孟達，就是害了他，「因你不會戒賭，也不會真正站起來。」

而吳孟達多年後也不止一次在訪談中感謝周潤發的不借錢之恩，否則他會一直依賴別人，不會振作。

(中時新聞網)