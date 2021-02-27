台東每年元宵節神明遶境活動，今年因為疫情被迫取消，台東市區有間宮廟決定以另類方式祈福，在取得神明同意後，由堂主帶著神像搭飛行傘在空中遶境，祈求疫情快快退散，陳姓堂主說，有神明的護祐飛行過程相當很平順。
今年台東過年重頭戲元宵遶境活動，因疫情升溫被迫取消，位於台東市區供奉劉部大帝的「劉部堂」宮廟，在取得神明同意後，決定以另類方式遶境祈福，於元宵節當天到鹿野高台，以神明搭乘飛行傘方式在空中巡視。
陳姓堂主雙手合抱神像，穿戴全副配備，在張姓陳教練的帶領下，帥氣展翼，直沖霄漢，因為好天氣加上有神明在旁護佑，飛行傘在空中保持穩定的飛行，除了人神共享腳底下花東縱谷美景以外，陳姓堂主也把神座抱緊緊，口中唸唸有詞地邊飛邊祈福，祈求國泰民安、風調雨順，更希疫情趕快結束，讓眾生過更好的日子。
陳姓堂主表示，搭上飛行傘飛上空中，難免有點心驚膽跳，但是能「與神同行」，有神明護持，加上教練技術純熟，讓他很安心，也很開心完成這趟劉部大帝空中遶境壯舉。他說，劉部大帝原本就是掌管瘟疫，希望藉此為萬生驅瘟賜福。
搭載神明的飛行傘，空中翱翔約10分鐘後平安降落鹿野高台，張姓教練說，平常都是帶人飛行，這次頭一遭還帶著神明，既開心又擔心飛不好，還好過程很順利，自己也是信徒，過去每逢元宵節都會去抬神轎，沒想到這次能載著神明空中遶境，大概也創了全台首例。
(中時 )
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