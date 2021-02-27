展榮展瑞日前拍攝新歌〈十分鐘的戀愛〉MV。（華納音樂提供）

展榮展瑞日前拍攝新歌〈十分鐘的戀愛〉MV。（華納音樂提供）

展榮展瑞在新歌〈十分鐘的戀愛〉MV中再度挑戰舞蹈，當中更融入跳繩，排練花了整整一個月，兩人直呼排完舞就像上了兩小時的有氧運動課，每次都爆汗收場，且上完課回到家腦子仍然不停記動作，已經練到「走火入魔」的境界；此外，MV也找來另一對雙胞胎與展榮展瑞詮釋學生時期在下課、放學時情竇初開的約會時光，導演將地點選在展榮展瑞喜歡的港式茶餐廳內，場景氛圍充滿90年代港片復古風情。

2021年一開春，展榮展瑞即獻上全新單曲〈十分鐘的戀愛〉，這首歌對他們來說充滿回憶，展榮展瑞表示：「第一次聽到這首歌是因為姊姊房間裡的錄音帶，小時候還聽不太懂，直到長大反覆咀嚼歌詞才明白發覺這歌詞真的寫得很好，把對下課短短十分鐘的憧憬完全寫了出來。」MV更找來另一對雙胞胎與展榮展瑞詮釋學生時期在下課、放學時情竇初開的約會時光，刻劃出展榮展瑞心目中青春的樣貌。

這次MV中最具難度的挑戰，即是重新編排的舞蹈。雖然兩人都有著跳舞的底子，但這次舞蹈卻讓他們直呼是看似簡單，實則需要經過不斷的練習。原來這次編舞老師將跳繩融入舞蹈，需要團體的配合，所以只要有一個人出錯，就得全部重來，展瑞也笑說：「每次練習的時候感覺大家都變得特別嚴肅，深怕自己是害大家要重跳的那個人。」更驚險的是在練習時，展榮展瑞也好幾度被繩子甩到臉，所幸都沒有受傷，兩人笑說感覺像突然被人揮了一巴掌。

(中時 )