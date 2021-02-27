樂天桃猿今年找來5名洋投，其中4人已經抵台，總教練曾豪駒透露，第4位的豪勁也在日前正式出關，加入球隊訓練，進度最快的是霸林爵跟歐飛登，已進入實戰打擊練習（Live BP），至於洋投能否趕上開季？曾總認為：「還是有機會。」

曾豪駒表示，目前洋投進度都在掌握中，預計要到10日左右才會在熱身賽實戰亮相，「還是要看過實戰投球狀況才能知道，看一下洋投狀況，看能否加入比賽。」

桃猿新球季賽程從16日展開，曾豪駒認為目前還有時間可以運用，洋投趕上開季仍是有機會，「真正定開幕戰人選可能下一周才會比較明朗。」

而本土先發部分，除了王溢正、翁瑋均，還有張喜凱、莊昕諺都是曾豪駒點名的人選，「莊昕諺今年他的成長幅度是看得到的，是較欠缺比賽的經驗，最近這幾場從紅白賽開始到這幾場，球速都還不錯，就是在整個比賽的經驗吸收、成長，他最主要的功課是在決勝球的使用。」

(中時 )