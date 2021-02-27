40歲男子為1名慣竊，26日駕駛1輛綠色贓車，至台中市太平區1家娃娃機店前逗留，遇太平警分局坪林派出所，巡邏陳姓員警鷹眼識破，陳員立即上前盤查，遭嫌犯踩油門前後來回多次衝撞，導致員警跌倒無受傷，嫌犯逃逸，警方事後追查贓車遭棄置在南屯區1處空地，並循線追查董行蹤。

嫌犯駕駛贓車衝撞逃逸的過程，監視器影片被PO在臉書社群《爆廢1公社》，綠色贓車駕駛發現有員警要盤查，立即踩油門前後衝撞欲逃跑，悍警不甘示弱，死命抓住車門，最後員警被甩飛在地，嫌犯趁機逃逸，網友驚呼「好恐怖」。

坪林派出所副所長葉武翰表示，警方於26日上午受理23歲董姓男子報案，指稱名下自小客車在太平區中山路2段348號失竊，將該車通報搜循，坪林所便衣員警，當天下午查訪他案時，於娃娃機店家前發現該車，上前盤查時，卻遭開車衝撞；警方已成立專案小組並擴大調閱監視器積極偵辦中。

(中時 )