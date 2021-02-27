富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」今日公布成員調整，去年的隊長安妮以及橘子、蓁蓁及Queena等人將在2021年球季卸下Fubon Angels的身份，臉書粉絲專頁記錄下每位女孩的心聲，隊長安妮還因捨不得大家而落淚。

安妮曾在2019、2020年擔任隊長，是每位Angels的心靈導師；嬌小可愛的橘子，自2017年加入，亮眼的表現總是吸引所有人的目光；幽默風趣的蓁蓁則是2019年加入，機智的反應深受大家的喜愛；Angels中的老么Queena去年才加入，用天真無邪的笑容融化每個人的心。

「Fubon Angels」臉書粉絲專頁貼出6分多鐘的影片，記錄每一位要離開的女孩心聲，其中隊長安妮說，「這四年的經驗留在這個階段，往下一段目標邁進。我最大的成長是個性，4年前我是很急躁、浮動的人，最大改變是越來越穩，包括對媒體、對其他Angels，這是學到最大的。」

談到印象最深刻的比賽，安妮說就是去年最後一場賽事，當時只要贏球就能打總冠軍戰，而那也是她當啦啦隊的最後一戰，「原本沒有想要哭，但看著場內每個球員下來，大家都覺得很可惜，那一刻突然釋放出來，感覺4年就這樣結束了，雖然結果不如期望，但這是一個很棒、很圓滿的Ending。」

安妮表示最捨不得的是和大家在看台上應援的畫面，但也鼓勵學妹們繼續為富邦悍將加油，「希望大家可以帶著Angels日常的精神，帶著學妹走下去大家要加油，最自己喜歡做的事！」

(中時 )