大陸宣布3月1日起禁止台灣鳳梨進口，桃園市長鄭文燦26日在Twitter聲援台灣農民，向日本民眾喊話，呼籲日本朋友試試台灣產鳳梨，推文一出引起日本網友熱烈迴響，紛紛回文「聲援台灣鳳梨」、「中國不買的送來日本吧！」，超過萬則轉發，挺鳳農。

大陸以檢疫為由，宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，由於外銷鳳梨逾9成輸往大陸，陸「禁鳳令」恐造成市場崩盤，農委會昨立即啟動10億救市方案。

桃園市長鄭文燦昨夜也在Twitter聲援台灣農民，他發文表示，大陸宣布3月1日起禁止台灣鳳梨輸入，但是我們不會因此退縮，台灣農民辛苦用心地種出香甜又多汁的鳳梨，不僅台灣人喜歡，也很受日本朋友喜愛，呼籲還沒吃過的人，一定要試試台灣產鳳梨。

推文一出引起日本網友熱烈迴響，紛紛發文回應「聲援台灣鳳梨」、「大陸不買的送來日本吧！」超過萬則轉發，也有萬人點愛心表示認同。

鄭文燦說，台灣的鳳梨香甜又多汁，不只是國內夏季消暑聖品，外國人也慕名而來，相信政府持續推動內外銷，開拓國際市場，一定能讓更多人品嚐到台灣特有的水果，也請大家一起力挺農民，「台灣的鳳梨，我們來珍惜！」

(中時 )