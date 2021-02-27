武陵櫻花季粉雪紛飛超夢幻，但入園須憑車輛通行證，有民眾假借登山名義占用床位取得通行證，卻未實際報到登山，遭雪霸國家公園管理處停權半年。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

武陵櫻花超美，但櫻花季期間，武陵農場實施交通管制措施，沒訂房、未取得車輛通行證者不得自行開車入園，有民眾投機取巧竟假借登山名義，向雪霸國家公園管理處申請高山山屋床位，藉以取得車輛通行證闖關賞花，雪霸處加強查核，截至25日已查獲近百人違規，予以入園申請停權半年處分。

全台最熱門賞櫻景點武陵農場，每逢櫻花季人山人海，但為了控管人數與車潮，櫻花季期間武陵農場實施交管措施，未完成武陵賓館、露營、武陵富野渡假村及武陵山莊住宿登記，或未取得入山許可通知者，無法申請車輛通行證，不得自行開車入園，1日遊散客僅得搭乘客運業者的賞櫻專車進入。

今年武陵櫻花季管制期間自2月12日至3月1日，但雪霸國家公園管理處卻發現不少民眾假借登山名義，申請入園並占用七卡山莊或三六九山莊的床位，順利取得武陵農場車輛通行證，實際卻沒有入園報到登山，也沒有提前取消床位，讓真正想登山的山友無床位申請，占用高山有限資源相當不可取。

雪霸國家公園管理處加強查核，副處長林文和指出，2月12日至2月25日申請七卡山莊住宿，但未辦理入園報到，也未於入園日前1日上網取消申請，共計28隊90人，雪霸處已彙整違規名單，依據雪霸國家公園生態保護區申請入園注意事項，祭出入園線上申請停權半年處分。

不過停權半年的處分，不少山友認為太輕，反正半年一過，明年櫻花季這些人還是能夠故技重施，雪霸處回應，處分均依現有規定辦理，不過未來將加強櫻花季管制期間查核，並慎重評估將違規者造冊且次年不予核發櫻花季管制期間的車輛通行證。

雪霸處呼籲賞花客自律，若僅是單純的賞花行程，請提前規畫交通和住宿，山屋的床位資源有限，勿利用登山名義申請並占用山屋床位，讓高山遊憩資源得以公平分配，「人心要美，櫻花才會真的美」。

(中時 )